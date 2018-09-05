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Мощное землетрясение произошло на Урале
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На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5 

ТАСС + ещё 30 5 часов назад
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду на Урале в 133 км к востоку от Уфы. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг располагается на глубине 10 километров.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
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