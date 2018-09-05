МЧС назвало причину взрыва в жилом доме в Петербурге

Названа причина взрыва в жилом многоэтажном доме в Санкт-Петербурге . По предварительным данным, в ванной одной из квартир взорвалась газовая колонка.

Известно, что пострадал по меньшей мере один человек, хозяин квартиры. Сейчас его осматривают врачи, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в городском главке МЧС . На месте происшествия работают более 20 спасателей и 7 единиц техники.

Как ранее писал News.ru, взрыв прогремел вечером 4 сентября в жилой многоэтажке на улице Народного ополчения на юге Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, в результате сильного хлопка рухнула стена.