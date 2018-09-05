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МЧС назвало причину взрыва в жилом доме в Петербурге
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МЧС назвало причину взрыва в жилом доме в Петербурге 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: vk.com/spb_today
Названа причина взрыва в жилом многоэтажном доме в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в ванной одной из квартир взорвалась газовая колонка.
Известно, что пострадал по меньшей мере один человек, хозяин квартиры. Сейчас его осматривают врачи, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в городском главке МЧС. На месте происшествия работают более 20 спасателей и 7 единиц техники.
Как ранее писал News.ru, взрыв прогремел вечером 4 сентября в жилой многоэтажке на улице Народного ополчения на юге Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, в результате сильного хлопка рухнула стена.
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