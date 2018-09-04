Особо опасным способом: во Франции ограбили семью экс-ведущего Top Gear Ричарда Хаммонда

Жена ведущего популярных автошоу считает, что преступники использовали опасный газ при ограблении виллы на юге Франции

Минди Хаммонд, супруга Ричарда Хаммонда , сильно обеспокоена тем, что при ограблении преступники могли использовать отравляющий газ. Как она поведала изданию Express, ничего сначала такого странного, отдыхая на вилле, они не заметили.

«Поняли, что что-то не так, когда дочь Уиллоу не смогла найти свои часы. Но мы и в тот момент думали, что она просто оставила их где-то», — рассказывает Минди.

Позже и сами взрослые обнаружили пропажи — уже своих вещей. Если точнее, то денег из кошельков. Плюс драгоценности.

Поскольку на доме висели камеры, найти преступников (их оказалось двое) не составило большого труда. Они были задержаны в течение 48 часов.

Впрочем, радости Минди это не принесло особой. Её беспокоит возможное отравление близких опасным газом. Вдруг потом на здоровье скажется?