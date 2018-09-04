Особо опасным способом: во Франции ограбили семью экс-ведущего Top Gear Ричарда Хаммонда 

Жена ведущего популярных автошоу считает, что преступники использовали опасный газ при ограблении виллы на юге Франции.
Минди Хаммонд, супруга Ричарда Хаммонда, сильно обеспокоена тем, что при ограблении преступники могли использовать отравляющий газ. Как она поведала изданию Express, ничего сначала такого странного, отдыхая на вилле, они не заметили.
«Поняли, что что-то не так, когда дочь Уиллоу не смогла найти свои часы. Но мы и в тот момент думали, что она просто оставила их где-то», — рассказывает Минди.
Позже и сами взрослые обнаружили пропажи — уже своих вещей. Если точнее, то денег из кошельков. Плюс драгоценности.
Поскольку на доме висели камеры, найти преступников (их оказалось двое) не составило большого труда. Они были задержаны в течение 48 часов.
Впрочем, радости Минди это не принесло особой. Её беспокоит возможное отравление близких опасным газом. Вдруг потом на здоровье скажется?