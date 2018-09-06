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Пойман стрелявший в кандидата в губернаторы Подмосковья
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Установлена личность стрелявшего в кандидата в губернаторы Подмосковья 

Ридус + ещё 21 1 час назад
Фото: © vk.com
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе на встрече кандидата в губернатора Подмосковья с электоратом.
Лилия Белова от «Альянса зеленых» беседовала с жителями деревни Мехово, когда неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. По свидетельствам очевидцев, сначала в группу людей въехала «Газель», за ней подъехала легковушка и, сидящий в ней мужчина, произвел выстрелы, пишет ФАН.
«Водитель автомашины «Лада», житель Ярославля, произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»», — сообщили в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району.
Ранее на кандидата в губернаторы пытались натравить собаку, когда она приехала в Дмитровский район, чтобы незаконно установленный спилить забор.
Накануне инцидента со стрельбой Белова раскритиковала губернатора Московской области Андрея Воробьева за его отказ участвовать в дебатах. Она заявила, что он боится прямых вопросов, накопившихся у людей, и пригласила его на встречу с жителями Мехово. Там ведется незаконное строительство мусорного полигона.
Кроме Лилии Беловой в губернаторы баллотируются глава региона Андрей Воробьев, кандидат от «Партии Роста» Борис Надеждин, секретарь областного отделения КПРФ Константин Черемисов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин и руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев. Выборы пройдут 9 сентября.
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