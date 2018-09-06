Пойман стрелявший в кандидата в губернаторы Подмосковья

Установлена личность стрелявшего в кандидата в губернаторы Подмосковья

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе на встрече кандидата в губернатора Подмосковья с электоратом.

Лилия Белова от «Альянса зеленых» беседовала с жителями деревни Мехово, когда неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. По свидетельствам очевидцев, сначала в группу людей въехала «Газель», за ней подъехала легковушка и, сидящий в ней мужчина, произвел выстрелы, пишет ФАН.

«Водитель автомашины «Лада», житель Ярославля, произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»», — сообщили в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району.

Ранее на кандидата в губернаторы пытались натравить собаку, когда она приехала в Дмитровский район, чтобы незаконно установленный спилить забор.