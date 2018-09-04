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Чиновника задержали за взятку в 680 млн рублей
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Чиновника задержали за взятку в 680 млн рублей 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава филиала управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Магомедрасул Омаров задержан в Махачкале по подозрению в мошенничестве, связанном с заключением госконтракта на строительство автодороги, пишет «Коммерсант».
По версии следствия, Омаров рассчитывал получить от коммерсанта 680 млн рублей в качестве откатов, пообещав гендиректору коммерческой организации, что сможет гарантировать оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд рублей, заключенного с головной организацией ФКУ «Упрдор "Каспий"».
Предприниматель передал чиновнику первую часть отката в размере 60 млн рублей, а затем обратился в правоохранительные органы.
Магомедрасул Омаров не первый раз становится героем криминальной хроники. В октябре 1996 года он был задержан по подозрению в организации и исполнении теракта и нескольких убийств. В 1998, 2000 и 2002 году на него было совершено несколько покушений.
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