Чиновника задержали за взятку в 680 млн рублей

Глава филиала управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Магомедрасул Омаров задержан в Махачкале по подозрению в мошенничестве, связанном с заключением госконтракта на строительство автодороги, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Омаров рассчитывал получить от коммерсанта 680 млн рублей в качестве откатов, пообещав гендиректору коммерческой организации, что сможет гарантировать оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд рублей, заключенного с головной организацией ФКУ «Упрдор "Каспий"».

Предприниматель передал чиновнику первую часть отката в размере 60 млн рублей, а затем обратился в правоохранительные органы

Магомедрасул Омаров не первый раз становится героем криминальной хроники. В октябре 1996 года он был задержан по подозрению в организации и исполнении теракта и нескольких убийств. В 1998, 2000 и 2002 году на него было совершено несколько покушений.