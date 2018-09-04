Пожар на Тверской улице ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в доме на Тверской улице в Москве

Спасатели ГУ МЧС ликвидировали пожар в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице, есть пострадавшие, говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Пожар в квартире на третьем этаже начался вечером во вторник. В 20.38 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 8.

Пожар в центре Москвы на Тверской улице. 04.09.2018