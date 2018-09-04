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Пожар на Тверской улице ликвидирован
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Спасатели ликвидировали пожар в доме на Тверской улице в Москве 

РИА Новости + ещё 22 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели ГУ МЧС ликвидировали пожар в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице, есть пострадавшие, говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
Пожар в квартире на третьем этаже начался вечером во вторник. В 20.38 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 8.
Пожар в центре Москвы на Тверской улице. 04.09.2018
"Уже через шесть минут прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали открытое горение в квартире на четвертом этаже. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня. Принятыми мерами в 21.43 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
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