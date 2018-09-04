Выбросами химикатов в Крыму занялись следователи

Возбуждено уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферный воздух на севере Крыма

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Речь идет о городе Армянске , жители которого с 24 августа массово жалуются в социальных сетях на химический выброс ПДК сернистого ангидрида, который вызвал у детей сыпь и рвоту, а у взрослых — боль и першение в горле. Кроме того, выброс окрасил окрестности города в ржаво-желтый цвет, при этом листья на деревьях преждевременно опадают.

4 сентября руководство полуострова прекратило на две недели работу местного химического завода "Титан", который использует кислотонакопитель. Сотрудники предприятия получат зарплату за вынужденный простой.

Кроме того, в городе на две недели объявлены каникулы. 4 тысячи детей вместе с родителями отправляют на отдых в крымские санатории.

Завод располагает двумя цехами («Титан-1» и «Титан-2») по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый.

Предприятие расположено на территории Крыма, в северной части полуострова на Перекопском перешейке на побережье Сиваша и занимает площадь 4 785 га. Оно соединяется подъездным железнодорожным путём со станцией Вадим Одесской железной дороги, частично забетонированным участниками блокады Крыма.

Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" — 42 квадратных километра, объем — 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 миллионов кубов воды. Причина образования конденсата — в перепаде ночных и дневных температур.