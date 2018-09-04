Оценена стоимость проезда на машине по подземному переходу

Суд в Санкт-Петербурге направил на принудительное лечение Геннадия Валяева, который в феврале заехал на автомобиле в подземный переход метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уголовное против Валяева прекращено, но петербургский метрополитен планирует взыскать с него 653 тысячи рублей.

Валяев обвинялся по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Московский районный суд вынес постановление применить к нему принудительные меры медицинского характера, от уголовной ответственности нарушитель освобожден. Метрополитен подал иск о взыскании с Валяева 653 тысяч рублей за причиненный ущерб. Ранее суд лишил Валяева прав из-за психического расстройства.

Днем 21 февраля Валяев на внедорожнике Ssang Yong выехал на тротуар и скатился по ступенькам в переход на станции метро «Московская». В результате происшествия никто не пострадал.