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Оценена стоимость проезда на машине по подземному переходу
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Оценена стоимость проезда на машине по подземному переходу 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Суд в Санкт-Петербурге направил на принудительное лечение Геннадия Валяева, который в феврале заехал на автомобиле в подземный переход метро. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уголовное против Валяева прекращено, но петербургский метрополитен планирует взыскать с него 653 тысячи рублей.
Валяев обвинялся по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Московский районный суд вынес постановление применить к нему принудительные меры медицинского характера, от уголовной ответственности нарушитель освобожден. Метрополитен подал иск о взыскании с Валяева 653 тысяч рублей за причиненный ущерб. Ранее суд лишил Валяева прав из-за психического расстройства.
Днем 21 февраля Валяев на внедорожнике Ssang Yong выехал на тротуар и скатился по ступенькам в переход на станции метро «Московская». В результате происшествия никто не пострадал.
В марте водитель в Петербурге чуть не сбил пешехода на переходе, после чего представился сотрудником прокуратуры и обещал «сгноить» молодого человека. Через день в Telegram-канале Генпрокуратуры появилось видео, в котором автомобилист приносит извинение за свое «девиантное поведение» и уверяет, что не имеет отношения к надзорному ведомству.
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