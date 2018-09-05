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Гогу Потийского осудили за убийство сына чиновника
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Вор в законе Гога Потийский получил 13 лет за убийство сына чиновника 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил к 13 годам гражданина Грузии Георгия Гугушвили, известного как вор в законе Гога Потийский. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
Авторитет будет отбывать срок в колонии особого режима. Осужденный также должен выплатить родственникам погибшего один миллион рублей.
По данным ведомства, 8 июня 2013 года Гугушвили поссорился с предпринимателем в Брюсовом переулке и в ходе конфликта вонзил нож в грудь мужчине, после чего скрылся с места преступления.
От проникающего ранения в сердце бизнесмен скончался в больнице спустя несколько часов.
Находившийся в розыске более четырех лет Гугушвили был задержан в марте 2018 года.
Предпринимателя, которого убил авторитет, звали Александр Харченко и он был сыном заместителя руководителя администрации президента и правительства Дагестана, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, у него в Брюсовом переулке был магазин био-продуктов, пользовавшийся популярностью у местных жителей. Харченко пустил туда субарендаторов, которые открыли там кафе. Но посетители стали жаловаться на антисанитарию, мышей и крыс. Харченко, обеспокоенный репутацией своего бизнеса, решил закрыть точку общепита.
Вечером 8 июня 2013 года у кафе предприниматель на повышенных тонах общался с тремя мужчинами. Один из них выхватил из-за пояса нож и ударил Харченко в сердце. Как рассказывал его друг, который привез раненого в больницу, перед смертью Харченко успел позвонить отцу и сказать: «Папа, меня убили, мне воткнули нож в сердце, сердце останавливается, все папа, пока!».
Показания очевидцев, детализация телефонов подтвердила вину Гугушвили в убийстве Харченко.
Как отмечает «МК», Гога Потийский в криминальном мире курировал квартирные кражи. У него несколько судимостей и, по данным полиции он коронован, но признан не всеми.
Родственники погибшего пообещали отдать полученные деньги в детский дом.
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