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Россиянина пытали током для дачи ложных показаний
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Россиянина пытали током для дачи ложных показаний 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ МВД РФ), известному как Центр «Э», завели уголовное дело по обвинению в пытках, сообщает Telegram-канал Mash.
Заявление на сотрудника ГУПЭ по Северному Кавказу написал бывший генеральный директор компании «Газпром Газораспределение Черкесск» Гузер Хашукаев. По его словам, начальник 2-го отдела Центра «Э» пытался силой заставить его дать ложные показания.
Хашукаев рассказал, что сначала его били по лицу и затылку, а затем начали пытать электрическим током.
Проведенная медицинская экспертиза подтвердила, что на запястьях Хашукаева остались следы от воздействия электричеством.
На начальника 2 отдела ГУПЭ по Северному Кавказу возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие причастные к пыткам сотрудники управления.
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