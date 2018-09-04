Россиянина пытали током для дачи ложных показаний

На сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ МВД РФ), известному как Центр «Э», завели уголовное дело по обвинению в пытках, сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на сотрудника ГУПЭ по Северному Кавказу написал бывший генеральный директор компании «Газпром Газораспределение Черкесск» Гузер Хашукаев. По его словам, начальник 2-го отдела Центра «Э» пытался силой заставить его дать ложные показания.

Хашукаев рассказал, что сначала его били по лицу и затылку, а затем начали пытать электрическим током.

Проведенная медицинская экспертиза подтвердила, что на запястьях Хашукаева остались следы от воздействия электричеством.

На начальника 2 отдела ГУПЭ по Северному Кавказу возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие причастные к пыткам сотрудники управления.