Ещё
Майор ФСБ вымогал взятку у дочки «Газпрома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майора ФСБ арестовали за вымогательство взятки у Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский гарнизонный военный суд арестовал майора ФСБ Ивана Старых, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве денег у «дочки» Газпрома.
Уголовное дело в отношении майора, который работает в ФСБ по контракту с 2005 года, расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону, сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, Старых нарушил порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и устроил проверку в ООО «Газпром транссервис». Во время проверки якобы были найдены нарушения, и Старых потребовал у руководства компании деньги, пообещав не возбуждать уголовного дела.
Компания обратилась в управление собственной безопасности ФСБ, и при передаче первого транша в размере 1,5 млн рублей он был задержан.
В марте 2017 года Верховный суд России освободил от наказания полковника ФСБ Юрия Гайдукова, которого признали виновным в вымогательстве 7 млн евро у НПО «Энергомаш».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко Убившую Захарченко бомбу спрятали за персонажем мультфильма В Польше назвали основную цель визита следователей в Смоленск по делу Ту-154
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой534
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР123
Скрипалей отравили британцы327
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой807
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму328
Видео
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
04:24
США потеряли самолет-шпион
Армия Оружие
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение