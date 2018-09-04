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Под Саратовом вспыхнул лесной пожар
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Под Саратовом вспыхнул лесной пожар 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Лесной пожар площадью пять гектаров во вторник зафиксирован в Энгельсском районе Саратовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
По ее словам, сообщение о загорании лесной подстилки неподалеку от поселка Овражный Энгельсского района поступило в 12.50 мск.
"В настоящее время площадь пожара составляет пять гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают 42 человека и восемь единиц техники", — сказала собеседница агентства.
Причина пожара устанавливается, добавила она.
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