Одна из сестер Хачатурян пожалела об убийстве отца

Средняя из сестер Хачатурян призналась, что жалеет об убийстве отца

Одна из сестер Хачатурян — Ангелина, которая призналась в убийстве отца, заявила, что сожалеет о произошедшем. Она также рассказала, как ей живется в следственном изоляторе и какие у нее планы на будущее.

На вопрос «360», раскаивается ли она в содеянном, Ангелина ответила «сожалею». Девушка отказалась говорить, почему они с сестрами пошли на преступление, планировали ли его или совершили спонтанно.

Сейчас Ангелина, которую арестовали 2 августа, находится в столичном СИЗО. Она рассказала, что у нее нет конфликтов с сокамерницами.

«В моей камере нет душа, а так все устраивает», — сказала 18-летняя Ангелина.

Средняя из сестер поделилась с «360» большими планами на будущее. Девушка хочет «получить образование, построить семью».

Михаила Хачатуряна убили вечером 27 июля в его квартире на Алтуфьевском шоссе. В убийстве признались три его дочери. Их арестовали до 28 сентября, они сидят в отдельных камерах и не видятся друг с другом.

Девушки заявили, что отец издевался над ними и насиловал. Их слова должны проверить на полиграфе, также с ними планируют пообщаться психиатры.