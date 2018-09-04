Американские заключенные убили собаку-волонтера

В американском штате Огайо заключенные убили собаку-волонтера из приюта Josephs Legacy, сообщает New York Post.

Как пишет издание, четырехлетняя Эви, помесь немецкой овчарки и норвежского серого элкхунда, была найдена мертвой в одной из тюрем, куда ее отдали на попечение заключенным в рамках благотворительной программы. Экспертиза показала, что собака умерла от ударов тупым предметом по брюху, из-за чего у нее случилось кровоизлияние в печень и были повреждены почки.

По словам представителя приюта, ранее подобных инцидентов не происходило. Они также сообщили, что двое заключенных были отправлены в камеры одиночного заключения после инцидента, однако уточнили, что виновных пока не нашли.

После смерти Эви Josephs Legacy забрала из тюрьмы всех собак.

Волонтерские программы, в рамках которых приюты предоставляют тюрьмам животных, распространены в США. Заключенные занимаются дрессировкой собак, после чего те отправляются в дома к новым хозяевам. Эви попала в приют в 2015 году со сломанным бедром после того, как ее сбила машина. Затем ее забрали из приюта, однако вскоре вернули обратно, чтобы она прошла курс дрессировки. После прохождения тренировок с заключенными она должна была вернуться в новый дом.