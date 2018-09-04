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Россиянина заставляли сотрудничать с полицией и пытали
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Россиянина заставляли сотрудничать с полицией и пытали током 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное уголовное дело против 34-летнего майора полиции Рустама Жилетежева, одного из руководителей центра по противодействию экстремизму управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, и нескольких его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления СКР по Карачаево-Черкесской республике Сергей Шуваев.
«Сотрудники Второго отдела ЦПЭ ГУ МВД по СКФО пригласили на беседу 38-летнего жителя Карачаево-Черкессии, и стали требовать от него дать заведомо ложные показания по уголовному дело об убийстве, а также склонять к сотрудничеству, — рассказал Шуваев. — Получив отказ, полицейские стали пытать мужчину, в том числе электрическим током. Сейчас пострадавший находится в больнице, эксперты зафиксировали следы пыток».
Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, главным подозреваемым является майор Жилетежев.
По данным судебно-медицинских экспертов, на теле 38-летнего потерпевшего выявлены электрометка правой кисти, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.
Заместитель начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО Жилетежев уволен по компрометирующим основаниям, назначена служебная проверка, по результатам которой ряд сотрудников и руководителей центра по противодействию экстремизму будут привлечены к ответственности, сообщили «Ленте.ру» в МВД РФ.
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