Россиянина заставляли сотрудничать с полицией и пытали током

Следственный комитет возбудил уголовное уголовное дело против 34-летнего майора полиции Рустама Жилетежева, одного из руководителей центра по противодействию экстремизму управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, и нескольких его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления СКР по Карачаево-Черкесской республике Сергей Шуваев.

«Сотрудники Второго отдела ЦПЭ ГУ МВД по СКФО пригласили на беседу 38-летнего жителя Карачаево-Черкессии, и стали требовать от него дать заведомо ложные показания по уголовному дело об убийстве, а также склонять к сотрудничеству, — рассказал Шуваев. — Получив отказ, полицейские стали пытать мужчину, в том числе электрическим током. Сейчас пострадавший находится в больнице, эксперты зафиксировали следы пыток».

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, главным подозреваемым является майор Жилетежев.

По данным судебно-медицинских экспертов, на теле 38-летнего потерпевшего выявлены электрометка правой кисти, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.