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В Калькутте рухнул мост
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В Калькутте рухнул мост 

RT на русском + ещё 6 18 минут назад
Фото: Reuters
В городе Калькутте в индийском штате Западная Бенгалия рухнул мост, не менее шести человек госпитализированы.
Как сообщает India TV из различных источников поступает информация также о пяти погибших, однако власти это опровергают.
Отмечается, что поисково-спасательная операция на месте продолжается.
Сообщается, что по мосту и под ним в момент обрушения проезжали автомобили. По словам местных чиновников, обрушившийся мост на юге Калькутты был построен 40 лет назад.
В итальянской Генуе 14 августа обрушился мост, погибли 43 человека.
RT на русском: последние новости
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