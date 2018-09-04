В Калькутте рухнул мост

городе Калькутте в индийском штате Западная Бенгалия рухнул мост, не менее шести человек госпитализированы.

Как сообщает India TV из различных источников поступает информация также о пяти погибших, однако власти это опровергают.

Отмечается, что поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Сообщается, что по мосту и под ним в момент обрушения проезжали автомобили. По словам местных чиновников, обрушившийся мост на юге Калькутты был построен 40 лет назад.

В итальянской Генуе 14 августа обрушился мост, погибли 43 человека.