Число жертв тайфуна в Японии увеличилось до трех

Число жертв мощного тайфуна "Джеби" в Японии возросло до трех, около 150 человек получили ранения разной степени, передает с мест телеканал NHK.

По его данным, сообщения о погибших пришли из Осаки , где также насчитывается свыше 110 раненых. В префектуре Вакаяма ранены 15 человек, в Киото — по меньшей мере, 11 человек, в Наре — пятеро, в префектуре Хёго еще девять человек.

На снятых очевидцами видео во время тайфуна в Осаке видно, как ветер вращал огромное "чертово колесо" в парке развлечений, повалены строительные леса, на улицах перевернуты автомобили.

Как передало агентство Киодо, на стоянке автомобильного аукциона вспыхнул пожар, и сгорело около 100 машин.

В Японию пришел самый сильный с 1993 года тайфун «Джеби». Он движется со скоростью 60 километров с порывами ветра до 216 километров в час. #Japan #TyphoonJebi #storm #typhoon #Jebi pic.twitter.com/VOKDirD2yD— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) September 4, 2018

Как сообщалось ранее, международный аэропорт Кансай в Осаке, расположенный на искусственном острове, затоплен. Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала.

Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.

На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. На танкере находились 11 человек, они не пострадали, однако судно повредило мост и в аэропорту оказались блокированы около 100 человек.

Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в том числе Universal Studios Japan.

Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. В Осаке и Киото закрыты универмаги.

Без электричества остались более 600 тысяч жилищ в районах Сикоку и Кансай, к которому относятся Осака, Киото и Кобэ.

Считается, что нынешний тайфун самый сильный в Японии с 1993 года. По данным главного метеорологического управления Японии, он движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток с порывами ветра до 216 километров в час и атмосферным давлением в центре тайфуна 955 гектопаскалей или 716 миллиметров ртутного столба.

Западная Япония уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате проливных дождей в июле от оползней и наводнений погибли около 220 человек.