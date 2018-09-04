Ещё
Число жертв тайфуна в Японии увеличилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв тайфуна в Японии увеличилось до трех 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Число жертв мощного тайфуна "Джеби" в Японии возросло до трех, около 150 человек получили ранения разной степени, передает с мест телеканал NHK.
По его данным, сообщения о погибших пришли из Осаки, где также насчитывается свыше 110 раненых. В префектуре Вакаяма ранены 15 человек, в Киото — по меньшей мере, 11 человек, в Наре — пятеро, в префектуре Хёго еще девять человек.
На снятых очевидцами видео во время тайфуна в Осаке видно, как ветер вращал огромное "чертово колесо" в парке развлечений, повалены строительные леса, на улицах перевернуты автомобили.
Как передало агентство Киодо, на стоянке автомобильного аукциона вспыхнул пожар, и сгорело около 100 машин.
Как сообщалось ранее, международный аэропорт Кансай в Осаке, расположенный на искусственном острове, затоплен. Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала.
Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.
На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. На танкере находились 11 человек, они не пострадали, однако судно повредило мост и в аэропорту оказались блокированы около 100 человек.
Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в том числе Universal Studios Japan.
Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. В Осаке и Киото закрыты универмаги.
Без электричества остались более 600 тысяч жилищ в районах Сикоку и Кансай, к которому относятся Осака, Киото и Кобэ.
Считается, что нынешний тайфун самый сильный в Японии с 1993 года. По данным главного метеорологического управления Японии, он движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток с порывами ветра до 216 километров в час и атмосферным давлением в центре тайфуна 955 гектопаскалей или 716 миллиметров ртутного столба.
Западная Япония уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате проливных дождей в июле от оползней и наводнений погибли около 220 человек.
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб89
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков19
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»61
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море223
Ким Чен Ын пропал18
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение