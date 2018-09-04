Пенсионерку из Москвы заживо разъела кислота

Москве 88-летняя женщина погибла из-за нескольких часов, проведенных в луже с бытовой химией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, пенсионерка, ранее преподававшая музыку, в 2013 году сломала шейку бедра и с тех пор передвигалась только на ходунках.

В воскресенье, 26 августа, она осталась дома одна и упала в коридоре. Женщина попыталась привлечь внимание соседей и начала кидать в стену бутылки с бытовой химией.

В итоге жидкости пролились на пол и образовали вокруг нее лужу из смеси средства для прочистки труб, соляной и серной кислоты. Так пенсионерка провела около семи часов до прихода родственников.

Члены семьи сразу же вызвали скорую, врачи диагностировали у пенсионерки ожог пяти процентов тела и увезли ее в больницу. Там выяснилось, что площадь ожогов составляет 35 процентов, при этом они оказались очень глубокими. Второго сентября женщина скончалась.