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Пенсионерку из Москвы заживо разъела кислота
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Пенсионерку из Москвы заживо разъела кислота 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве 88-летняя женщина погибла из-за нескольких часов, проведенных в луже с бытовой химией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, пенсионерка, ранее преподававшая музыку, в 2013 году сломала шейку бедра и с тех пор передвигалась только на ходунках.
В воскресенье, 26 августа, она осталась дома одна и упала в коридоре. Женщина попыталась привлечь внимание соседей и начала кидать в стену бутылки с бытовой химией.
В итоге жидкости пролились на пол и образовали вокруг нее лужу из смеси средства для прочистки труб, соляной и серной кислоты. Так пенсионерка провела около семи часов до прихода родственников.
Члены семьи сразу же вызвали скорую, врачи диагностировали у пенсионерки ожог пяти процентов тела и увезли ее в больницу. Там выяснилось, что площадь ожогов составляет 35 процентов, при этом они оказались очень глубокими. Второго сентября женщина скончалась.
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