Сестры Хачатурян захотели проверки на полиграфе

Сестры Хачатурян потребовали проверки на полиграфе

Убившие отца сестры Хачатурян потребовали проверки своих показаний на детекторе лжи. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, таким образом 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина намерены добиться своего перевода из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Девушки уверены, что проверка на полиграфе подтвердит искренность их заявлений о том, что убийство отца было самозащитой.

В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом. Девушки сами сообщили в полицию о преступлении и несколько дней спустя были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что грозит им лишением свободы вплоть до пожизненного.

В середине августа юристы сестер заявили, что их показания «можно считать» признательными, а сторона обвинения признала наличие «сведений» о сексуальном насилии отца над двумя из них.