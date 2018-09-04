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Сестры Хачатурян захотели проверки на полиграфе
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Сестры Хачатурян потребовали проверки на полиграфе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
Убившие отца сестры Хачатурян потребовали проверки своих показаний на детекторе лжи. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, таким образом 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина намерены добиться своего перевода из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Девушки уверены, что проверка на полиграфе подтвердит искренность их заявлений о том, что убийство отца было самозащитой.
В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом. Девушки сами сообщили в полицию о преступлении и несколько дней спустя были арестованы по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что грозит им лишением свободы вплоть до пожизненного.
В середине августа юристы сестер заявили, что их показания «можно считать» признательными, а сторона обвинения признала наличие «сведений» о сексуальном насилии отца над двумя из них.
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