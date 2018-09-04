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«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков
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В Краснодаре убийца бабушки и трех внуков получил пожизненный срок 

Газета.Ru 1 час назад
В Краснодаре суд приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего Дениса Данилова, убившего свою пожилую соседку и трех ее малолетних внуков. Выяснилось, что к убийству его подстрекала мать — женщина не смогла решить с соседями земельный вопрос и постоянно кричала на соседских детей. Ее признали виновной в пособничестве, она отправится в колонию общего режима на 15 лет.
Суд приговорил жителя Краснодара Дениса Данилова к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство пенсионерки и трех ее внуков. Вместе с ним за подстрекательство осуждена его мать Елена Данилова — она получила 15 лет общего режима и штраф 1 млн рублей. Об этом заявили в СК по Краснодарскому краю.
В ведомстве отметили, что у Даниловых систематически возникали конфликты с женщиной, которая проживала напротив их дома.
«Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку их повседневной жизни. Женщина всячески настраивала сына против них, привлекала его следить из дома за соседями», — заявили в региональном СК.
Там отметили, что Данилова также была недовольна тем, что соседские дети постоянно шумели. Известно, что женщина два года судилась со своей соседской Клавдией Филипповой из-за небольшого земельного участка. В июле 2016 года в Октябрьском районном суде Краснодара рассматривался очередной иск Даниловой к администрации города и ее соседке. Суд Елена Данилова проиграла.
Спустя несколько дней, 28 июля 2016 года, сын Даниловой Денис проник в дом Филипповой и нанес ей многочисленные удары кинжалом и топором. Затем, дождавшись, когда ее внуки вернутся домой, он убил их по очереди.
«Топором он по очереди зарубил 14-летнего мальчика и двух его сестер — семи и девяти лет», — отмечали в СК по Краснодарскому краю.
Все они скончались на месте. По данным следователей,
во время убийства мать Данилова находилась во дворе своего дома — она включила музыкальный центр на полную громкость, а затем отправилась помогать сыну скрывать следы преступления.
Женщина уничтожила окровавленную одежду, а также зарыла кинжал и топор во дворе своего дома. Зная, что в доме Филипповой были установлены камеры видеонаблюдения, преступник снял их и передал на хранение матери.
«Сквалыжная баба! Достала уже всех нас бесконечными ссорами, стычками и судами. Поэтому не удивлюсь, если убийство бабушки и ее внуков устроила именно она — не своими руками, скорее всего. Зная ее, скажу, что вряд ли она и физически, и психологически способна на такую жестокую расправу. Скорее всего, подговорила кого-то. Она — баба хитрая», — рассказывал «МК» сосед убитых Юрий Костырев.
Мужчина давно жил по соседству с Даниловыми, и по, его словам, мать Дениса никому не давала покоя.
«Всех соседей по судам перетаскала по надуманным предлогам: то забором они, видите ли, участок не так огородили, то столб не там воткнули — и ничего, что эти забор и столб стоят на нашем проезде уже сто лет», — делился он.
Тем не менее, заклятых врагов у Елены Даниловой не было, отмечает Костырев. Все соседи привыкли к ее искам и научились закрывать на них глаза. Местный житель предположил, что к пенсионерке Филипповой у женщины могли накопиться обычные претензии.
«Никогда не слышал, чтобы они как-то особенно громко скандалили или что-то в этом роде, нет, все как у всех, Данилова эту бабушку изводила ни больше и ни меньше остальных, она одинаково всех соседей ненавидит», — заявил он.
Скандальную соседку задержали на следующий день после преступления. В кабинете следователя Данилова пыталась дать ему взятку в 50 тыс. рублей с просьбой не задерживать.
«Следователь предупредил ее об уголовной ответственности за эти действия, однако фигурантка передала деньги, после чего ее действия были пресечены сотрудниками полиции», — пояснили в СК.
Что касается Дениса Данилова, то после убийства он скрылся. Его задержали лишь вечером 30 июля — в одном из домов поселка Мирного Северского района.
«Эти граждане троллили мою семью. И у меня такой момент был, позыв, пойти и долбануть тех, кто в доме. Я не знал, кто в доме. И я пошел», — цитирует слова Дениса Данилова на первом допросе «Блокнот-Краснодар».
Ни сын, ни мать до последнего не признавали свою вину.
«Подозреваемые изворачиваются, выдумывают разные небылицы. Они готовились к совершению преступления, приняли определенные меры к тому, чтобы нельзя было их изобличить, но все раскрылось», — заявил адвокат потерпевших Юрий Коротченко.
Местные СМИ отмечают, что на стадии следствия были допрошены 80 свидетелей, а чтение приговора заняло более пяти часов.
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