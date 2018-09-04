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Назойливые туристы стали причиной смерти лося
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Назойливые туристы стали причиной смерти лося 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: АР
В США лось утонул из-за окруживших его туристов, которые не дали ему выбраться из воды и уйти. Об этом сообщило издание New York Post.
Инцидент произошел у озера Шамплейн на границе США и Канады. Животное проплыло несколько километров из штата Нью-Йорк в штат Вермонт. Лось уже вылез на берег, но обратившие на него внимание туристы с телефонами спугнули его. Утомленное животное не смогло плыть дальше и пошло ко дну.
Представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберт Карриер (Robert Currier) прибыл на место незадолго до того, как лось утонул. Он считает, что туристы определенно сыграли роль в смерти животного.
«Лось держался весьма неплохо. Мы ждали лодку, но он пошел ко дну до ее прибытия. Ему было непросто: глубина была около полутора метров и дул сильный ветер», — рассказал мужчина.
Когда лодка все же прибыла, Карриер достал тело животного веревкой.
Свидетельница инцидента Бернадет Тос (Bernadette Toth) призналась, что лось вышел на берег около загруженной велосипедной дорожки. К животному сразу подбежало несколько человек, «шумевшие, как будто это огромная толпа».
Карриер объяснил, что лоси реагируют на шум либо бегством, либо агрессией. Он добавил, что в случае встречи с диким животным надо отойти от него подальше и обратиться в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных.
В середине июля сообщалось о косуле, которая утонула, когда купальщики попытались спасти ее с помощью лассо. До этого животное преодолело вплавь 6,4 километра. Спасатели попытались реанимировать животное с помощью массажа сердца и искусственного дыхания рот в нос, но тщетно.
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