У Алекса Лесли украли компромат на Дерипаску

У секс-тренера Алекса Лесли украли компромат на миллиардера Олега Дерипаску . Об этом сообщает Life.

По информации портала, около года назад Александр Кириллов , более известный как Алекс Лесли, оставил свой внедорожник «Рендж Ровер» неподалеку от аэродрома в польском городе Жешув . Там Лесли летал на легкомоторных самолетах, а машину решил оставить, чтобы забрать позже, так как планировал лететь в Тайланд.

Лишь несколько дней назад гражданская жена Лесли Кристина Шмараговская прибыла в Польшу, чтобы все-таки забрать машину, однако обнаружила, что с автомобиля были сняты номера, а из салона пропал ноутбук скандально известной подруги Лесли Насти Рыбки, на котором она хранила компромат на Дерипаску. При этом девять тысяч евро и дорогое оборудование для кайтсерфинга воры не тронули.

Алекс Лесли и Анастасия Вашукевич , более известная как Настя Рыбка, были задержаны в Тайланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга и с тех пор находятся в тюрьме Паттайи.