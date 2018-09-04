Ещё
У Алекса Лесли украли компромат на Дерипаску
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Алекса Лесли украли компромат на Дерипаску 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У секс-тренера Алекса Лесли украли компромат на миллиардера Олега Дерипаску. Об этом сообщает Life.
По информации портала, около года назад Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, оставил свой внедорожник «Рендж Ровер» неподалеку от аэродрома в польском городе Жешув. Там Лесли летал на легкомоторных самолетах, а машину решил оставить, чтобы забрать позже, так как планировал лететь в Тайланд.
Лишь несколько дней назад гражданская жена Лесли Кристина Шмараговская прибыла в Польшу, чтобы все-таки забрать машину, однако обнаружила, что с автомобиля были сняты номера, а из салона пропал ноутбук скандально известной подруги Лесли Насти Рыбки, на котором она хранила компромат на Дерипаску. При этом девять тысяч евро и дорогое оборудование для кайтсерфинга воры не тронули.
Алекс Лесли и Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, были задержаны в Тайланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга и с тех пор находятся в тюрьме Паттайи.
Рыбка прославилась, став одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу. На украденном компьютере Рыбка хранила материалы для второй книги.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков18
Россия бомбит Идлиб69
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»59
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море221
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна196
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение