У Алекса Лесли украли компромат на Дерипаску 

У секс-тренера Алекса Лесли украли компромат на миллиардера Олега Дерипаску. Об этом сообщает Life.
По информации портала, около года назад Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, оставил свой внедорожник «Рендж Ровер» неподалеку от аэродрома в польском городе Жешув. Там Лесли летал на легкомоторных самолетах, а машину решил оставить, чтобы забрать позже, так как планировал лететь в Тайланд.
Лишь несколько дней назад гражданская жена Лесли Кристина Шмараговская прибыла в Польшу, чтобы все-таки забрать машину, однако обнаружила, что с автомобиля были сняты номера, а из салона пропал ноутбук скандально известной подруги Лесли Насти Рыбки, на котором она хранила компромат на Дерипаску. При этом девять тысяч евро и дорогое оборудование для кайтсерфинга воры не тронули.
Алекс Лесли и Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, были задержаны в Тайланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга и с тех пор находятся в тюрьме Паттайи.
Рыбка прославилась, став одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу. На украденном компьютере Рыбка хранила материалы для второй книги.