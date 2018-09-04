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Клип со свастикой в сети довел мужчину до суда
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Против жителя Новокузнецка возбуждено дело из-за публикации клипа со свастикой 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: flickr.com
Против жителя Новокузнецка Олега Астафьева возбуждено административное дело из-за публикации "ВКонтакте" клипа панк-группы "Красная плесень", сообщает информационно-аналитический центр "Сова".
3 сентября 2018 года у Астафьева дома прошел обыск, полиция изъяла у него компьютер. Сам он был доставлен в отдел полиции. Вероятно, дело против него заведено по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики).
Ранее Астафьев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" мультипликационный клип "Красной плесени" "Гимн панков" (2005). В нем фигурирует свастика, которую носят на своей одежде "враги" панков — нацисты, олицетворяющие поп-музыку. В ролике панки с "нацистами" расправляются. По мнению аналитиков "Совы", в тексте нет высказываний, направленных на прославление или оправдание нацизма. Однако в российском законодательстве существует полный запрет на демонстрирование нацистской символики и символики экстремистских организаций.
Ранее в Германии двое полицейских были отстранены от работы за нацистское приветствие.
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