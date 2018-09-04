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Дело фигурантки «Нового величия» пересмотрят
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Дело фигурантки «Нового величия» отправлено на пересмотр 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президиум Мосгорсуда направил на пересмотр дело фигурантки экстремистской организации "Новое величие" Марии Дубовик, передает РИА "Новости".
Также суд отменил постановление об аресте Дубовик.
"Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение", — огласил решение судья президиума.
Ранее суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест.
18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела "Нового величия" обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.
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