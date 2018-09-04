Дело фигурантки «Нового величия» пересмотрят

Дело фигурантки «Нового величия» отправлено на пересмотр

Также суд отменил постановление об аресте Дубовик.

"Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение", — огласил решение судья президиума.

Ранее суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест.

18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела "Нового величия" обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.