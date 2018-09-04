Мужчина убил жену и дочь и не сел в тюрьму

Жителя Липецкой области, зарезавшего жену и дочь, признали невменяемым

Ночью 17 февраля этого года в частном доме села Черемушки Липецкого района 54-летний местный житель зарезал 47-летнюю жену и 14-летнюю дочь. Тела погибших утром обнаружили соседи, пришедшие на крик главы семейства, находившегося во дворе в неадекватном состоянии. С признаками отравления мужчина, страдавший психическим заболеванием, был госпитализирован в больницу.

СК возбудил дело об убийстве двух лиц. Фигуранту была проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а также комплекс судебных экспертиз.

"Согласно выводам экспертов, наличие заболевания лишает фигуранта способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, а также принимать участие в судебно-следственных действиях. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера, требующих постоянного наблюдения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело направлено в суд.