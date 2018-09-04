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В благовещенском театре подтвердили гибель одного кота
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В благовещенском театре подтвердили гибель одного кота, остальные пропали 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шоу-театр "Котовасия" в Благовещенске подтвердил РИА Новости информацию о гибели только одного дрессированного кота, отметив, что остальные 11 кошек пропали.
Ранее начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова сообщила РИА Новости, что полиция Благовещенска проверяет информацию о гибели 12 котов местного шоу-театра "Котовасия".
"Кошки жили в вольере на улице, он закрывается на замок. Утром 3 сентября завхоз увидела, что дверь взломана, мертвым был найден кот Денек, Диня, ему 16 лет, он уже не выступал. Остальные 11 кошек исчезли. Информация, появившаяся в СМИ о гибели 12 кошек, недостоверная", — сообщила РИА Новости член родительского комитета театра Ольга Арсентьева.
Она добавила, что театр подал заявление в полицию.
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