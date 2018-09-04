В Афганистане погибли 16 силовиков при атаке талибов

В Афганистане при атаке талибов* погибли не менее 16 силовиков

Как сообщает телеканал, боевики совершили нападение в провинции Пактия в ночь с понедельника на вторник, бои завершились только к утру. При атаке погибли 13 военнослужащих и три сотрудника полиции по охране общественного порядка. Еще 15 военнослужащих получили ранения.

Представитель губернатора провинции подтвердил данные об атаке, сообщив, что были ликвидированы 28 боевиков, еще девять были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" *. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России