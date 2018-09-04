Ещё
В Афганистане погибли 16 силовиков при атаке талибов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афганистане при атаке талибов* погибли не менее 16 силовиков 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: АР
По меньшей мере 16 силовиков погибли, еще 15 были ранены при атаке боевиков радикального движения "Талибан"* на востоке Афганистана, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на неназванного чиновника.
Как сообщает телеканал, боевики совершили нападение в провинции Пактия в ночь с понедельника на вторник, бои завершились только к утру. При атаке погибли 13 военнослужащих и три сотрудника полиции по охране общественного порядка. Еще 15 военнослужащих получили ранения.
Представитель губернатора провинции подтвердил данные об атаке, сообщив, что были ликвидированы 28 боевиков, еще девять были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко "Нарушен устав": что могло привести к гибели полицейского в метро Граждане Грузии рассказали об отношении к России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко286
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму60
Мятого Порошенко застукали в самолете223
«Всё решали секунды»5
Япония возмущена действиями РФ491
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение