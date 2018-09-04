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СК предъявил обвинение убившему полицейского в метро
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Подозреваемому в убийстве полицейского в метро Москвы предъявлено обвинение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московские следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции столичного метро «Курская», в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.
«Обвинение в посягательстве на жизнь полицейского предъявлено 42-летнему мужчине. … С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Кроме того, по уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.
Вместе с тем, как сообщает Telegram-канал 360, подозреваемый в убийстве полицейского попросил прибежавшую на звуки выстрелов уборщицу вызвать скорую, после чего сел в поезд и уехал.
Напомним, в ночь на понедельник Нурлан Мурадов, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», по версии следствия, дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.
Изначально Мурадов объяснил убийство полицейского тем, что тот ему угрожал, однако позже мужчина заявил, что сотрудник правоохранительных органов застрелился сам. Тот факт, что он убежал с места происшествия, Мурадов объясняет тем, что испугался, так как слышал стрельбу, а рядом никого не было.
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