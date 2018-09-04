СК предъявил обвинение убившему полицейского в метро

Подозреваемому в убийстве полицейского в метро Москвы предъявлено обвинение

Московские следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции столичного метро «Курская», в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.

«Обвинение в посягательстве на жизнь полицейского предъявлено 42-летнему мужчине. … С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, по уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.

Вместе с тем, как сообщает Telegram-канал 360, подозреваемый в убийстве полицейского попросил прибежавшую на звуки выстрелов уборщицу вызвать скорую, после чего сел в поезд и уехал.

Напомним, в ночь на понедельник Нурлан Мурадов, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», по версии следствия, дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.