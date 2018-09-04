«Всё решали секунды»

«Все решали секунды»: почему в Сочи загорелся Boeing

Уголовное дело об аварийной посадке самолета Boeing 737, летевшего из Москвы Сочи , передали в центральный аппарат СК. За ходом расследования лично проследит глава ведомства Александр Бастрыкин . Среди возможных причин инцидента — плохие погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Летчики рассказали «Газете.Ru» о наиболее вероятных обстоятельствах, приведших к аварии.

Выжидали посадки полчаса и все равно сели в реку

Центральный аппарат Следственного комитета России расследует уголовное дело об аварийной посадке лайнера Boeing 737, выполнявшего рейс Москва — Сочи. Глава СК Александр Бастрыкин взял на особый контроль ход и результаты расследования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ночь на 1 сентября самолет авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в русло реки Мзымта, остановившись в 200 метрах от торца полосы.

В результате аварии у лайнера сломалось крыло и стойки шасси, а также загорелся левый двигатель.

Росавиации отметили, что посадка производилась в сложных метеоусловиях — при дожде и сильных порывах ветра. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Все они остались живы, но 18 человек пострадали — в том числе от угарного газа.

Тяжелые погодные условия подтверждают и опубликованные СМИ переговоры экипажа Boeing 737 и диспетчеров. «Метеорологи что вообще говорят по прогнозу?», — спрашивают пилоты в начале записи. «Метеорологи говорят ливень на всю ночь», — отвечает диспетчер. «Это печально», — реагирует на информацию пилот.

По данным сайта FlyRadar, лайнер кружил над морем около 40 минут. Приземлился он лишь со второго раза. После того, как самолет выкатился с полосы, сотрудники аэропорта уточняли ситуацию на борту. «Эвакуация проходит у вас?», — спрашивал диспетчер.

«Мы горим», — ответил ему пилот.

СК возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Среди возможных версий аварии: плохие погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Межгосударственный авиационный комитет уже приступил к расшифровке черных ящиков самолета Boeing, говорится в сообщении МАК.

Пассажир Boeing 737 Артур рассказал, что лайнер прибыл в зону аэропорта вовремя. «Все было нормально. Когда стали спускаться, командир объявил, что в связи с плохими условиями мы сейчас не можем совершить посадку и поэтому будем кружить в небе до тех пор, пока погодные условия не станут пригодными для посадки самолета», — заявил он телеканалу «360».

По словам очевидца, около 20-30 минут самолет кружил в воздухе, после чего экипаж попробовал совершить посадку. Лайнер приблизился к ВПП, но шасси не коснулись земли, и он ушел на второй круг. Приземлиться удалось со второй попытки. Boeing протаранил ограждение и въехал в бетонированный спуск к реке.

После остановки воздушного судна началось возгорание левого двигателя — экипаж объявил эвакуацию.

Так как надувной трап открылся не до конца, людям пришлось прыгать на землю с высоты двух метров.

«Капитан объявил, что начался пожар и надо эвакуироваться срочно. И началась эвакуация: кто по надувным трапам, кто на крылья прям в эту речку», — рассказал еще один пассажир рейса Москва-Сочи Ринат Якубов «Рен-ТВ».

Спасатели подхватывали их и уводили с места происшествия. По словам пассажира Артура, у самолета было около пяти машин. При этом пожар был потушен за несколько минут. Мужчина считает, что жертв удалось избежать, благодаря слаженной работе командира корабля:

«Да, мы потеряли крылья, но все остались целы. Сломано было все. И чтобы при таких ужасных условиях все 160 человек остались живы…».

Почему борт не ушел на запасной аэродром

Как сообщил «Газете.Ru» эксперт в области авиации, бывший военный летчик Алексей Власов , в инциденте с Boeing 737 нельзя говорить только об одной причине. По его мнению, на подобные случаи всегда влияет совокупность факторов. «Маловероятно, что действительно была техническая неисправность. Скорее всего, сыграли в чем-то неграмотные действия пилотов и, разумеется, плохие погодные условия», — считает он.

Николай Лобанов , который 27 лет проработал пилотом в «Аэрофлоте» , напомнил, что командир всегда принимает решение, только исходя из сведений диспетчера.

«В экипаже находятся подготовленные люди. Они смотрят погодные условия, которые дает диспетчер, а не оценивают их фактически. Фактическая погода — это все ерунда. Важны сведения человека из аэропорта. Он дает скорость ветра, видимость такая-то и так далее. Экипаж решает: подходит ли им такая погода или нет. Если нет, то пилоты не имеют права заходить на посадку и снижаться до определенной высоты», — рассказал он «Газете.Ru».

Власов в свою очередь отметил, что в любой момент погодные показатели могут измениться — в связи с этим приходится оперативно принимать решения. «Мог быть сильный порыв ветра, потому что рядом море. Из-за этого могла измениться скорость самолета. В таких условиях обычно и принимаются решения об уходе на второй круг, ничем не рискуя», — объяснил эксперт.

Если же погода не подходит, подчеркивает Лобанов, пилот принимает решение: либо идти на второй круг, либо на запасной аэродром. «На второй круг он уходит в зону ожидания и ждет изменения погоды, если топливо позволяет это сделать. Если топливо не позволяет, то садится на запасной — например, в Минводах. Там лайнер пережидает непогоду, заправляется и снова летит в Сочи», — объяснил пилот.

Хотя уход на второй круг считается грамотным решением со стороны командира самолета, мало пилотов, кто любит это делать. «Даже если плохая погода, но она подходит по параметрам, то можно садиться. Каждый уважающий себя командир, если погода подходит ему для посадки, он должен сесть — это квалификация специалиста», — рассказал Лобанов.

Эксперт объяснил, что те 40 минут, которые самолет Utair кружил над морем, экипаж ждал изменения погоды.

«Иной раз получается раз — ливень прекратился, ветер нормальный и за пять минут погода изменилась: садись, никаких проблем. Поэтому экипажи, которым позволяет топливо, пережидают в зоне ожидания. Если же они ждут, ждут, но обстановка не меняется, то принимается решение уйти на запасной аэродром. Однако это, конечно же, несет за собой дополнительные издержки», — рассказал экс-пилот «Аэрофлота».

Он также напомнил, что у аэропорта Сочи не самое благоприятное для посадки самолетов месторасположение. «Там нет взлета в сторону гор — вы заходите со стороны моря, и взлетаете в сторону моря. Шасси, по всей видимости, он сломал, когда выкатился — все же зависит от коэффициента сцепления с полосой, попутного ветра. Крыло при посадке сломалось, а это — двигатель с теплопроводами. Вот и получился пожар», — отметил Лобанов.

По его мнению, сейчас остается лишь ждать расшифровки самописцев. «Как расшифруют, все будет ясно. В любом случае, я считаю, что это стандартная ситуация. Что такое ливень для самолета? Люди вслепую заходят по приборам и огням высокой интенсивности. Есть случаи, от которых слезы на глазах наворачиваются: как можно было допустить такую курсантскую ошибку? А эта история рядовая», — подытожил эксперт.

Бывший летчик Власов, в свою очередь, считает, что в данной ситуации мог иметь место человеческий фактор.

«У летчиков есть такая беда: все очень сильно хотят сесть на аэродром. Это немножко подстегивает. В какой-то степени это даже соревнование. И иногда это может сыграть злую шутку. Но все равно нужно учитывать, что пилот принимает решение в достаточно короткое время. Речь может идти буквально о секундах. Пилота всегда легко обвинить, потому что он крайний. Возможно, что-то пошло не так и нужно было действовать по-другому», — рассказал летчик.

Он также отметил, что в обстоятельствах аварийной посадки нужно тщательно разбираться. Тем не менее, наиболее оптимальным решением в сложившихся в ночь на 1 сентября в Сочи обстоятельствах являлся уход на запасной аэродром, подытожил эксперт.

Не выдержало сердце

Отметим, что хотя никто из пассажиров Boeing 737 не пострадал, аварийная посадка лайнера не обошлась без жертв. Сотрудник аэропорта Владимир Бегиян, узнав о случившемся, дал распоряжения спасательным службам аэропорта и отправился к горящему самолету. Во время оперативных мероприятий у него случился сердечный приступ с летальным исходом.

Бегиян проработал в сочинском аэропорту больше 30 лет. По словам его коллег, мужчин «жил на работе».

«Как устроился на работу в аэропорт еще в советское время, в мае 1985-го, так больше никуда и не уходил. Начинал с диспетчера-контролера производственно — диспетчерской служба предприятия (ПДСП), и, спустя годы, стал руководителем комплексной смены аэропорта. У нас все любили с ним дежурить. Он и работал классно, и пошутить любил», — рассказал один из его коллег газете «МК».

Семья Бегияна получит компенсацию от международного аэропорта Сочи. «Принято решение о выплате денежной суммы. Она состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка», — заявили в пресс-службе.