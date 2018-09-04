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Жители Курской области остались без газа
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Авария в Курской области оставила более 40 тысяч жителей без газа 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате аварии на газопроводе в Курской области без газа остались 43 тыс. жителей Железногорска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минэнерго.
"Прекращено газоснабжение города Железногорск (около 43 000 абонентов)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что разрыв трубы диаметром 50 см на газораспределительной станции города Железногорск произошел во вторник в 01.43 мск в населенном пункте Пасерково. Газопровод и газораспределительная станция обслуживаются Курским линейным производственным управлением магистральных газопроводов.
Как сообщается, газоснабжение осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
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