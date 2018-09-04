Защита Цуркан заявила о фальсификации документов

Защита обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан заявила о фальсификации документов в ее деле

Защита бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан , обвиняемой в шпионаже, утверждает, что в материалах ее уголовного дела есть документы, которые были подделаны и подброшены следствию. Об этом сообщил во вторник ТАСС ее адвокат Иван Павлов.

"Полагаем, что следствие оперирует фальшивыми документами, которые были изготовлены гораздо позже, чем указанная в них дата, и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации нашей подзащитной", — сказал защитник.

Павлов также отметил, что Цуркан "выражает готовность" сотрудничать со следствием и намерена представить "исчерпывающие показания по документам, которые она якобы передавала иностранной разведке".

"Мы пока не можем обнародовать подробности дела, но оставляем за собой право сделать это позже, если следствие откажется проверять данную версию", — подчеркнул адвокат, не уточнив, о каких именно документах идет речь.

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), своей вины она не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют.

По данным на странице "Интер РАО", Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (диплом МВА), с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала.