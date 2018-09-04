Ещё
В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Самолёт авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс из Якутска в Черский, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300 не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета», — заявили в компании.
Самолёт, на борту которого находились 31 пассажир и три члена экипажа, благополучно приземлился в аэропорту Якутска.
Установлением причин произошедшего занимается специальная комиссия.
Ранее стало известно, что в Якутске самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
RT на русском: последние новости
Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке Что известно об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Катастрофическая ситуация»251
Япония возмущена действиями РФ96
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление462
Киев: в Крыму задержано украинское судно52
Конструктор «Ангары» поддел Маска94
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение