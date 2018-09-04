В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

В Якутии самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

Самолёт авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс из Якутска в Черский, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300 не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета», — заявили в компании.

Самолёт, на борту которого находились 31 пассажир и три члена экипажа, благополучно приземлился в аэропорту Якутска.

Установлением причин произошедшего занимается специальная комиссия.

Ранее стало известно, что в Якутске самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.