Тайфун остановил поезда на Сахалине

Движение на основной автомагистрали Сахалина приостановлено из-за вызванных тайфуном селей

Движение на основной автомагистрали Сахалина ( Южно-Сахалинск Оха ), связывающей юг и север острова, приостановлено из-за сошедших на дорогу селей. Когда оно возобновится, пока неизвестно, сообщили в среду ТАСС в главном контрольном управлении "Управление Сахалинавтодор".

"От города Макарова (214 км дороги) до села Лермонтовка (256 км дороги) действительно перекрыто движение. Селевые массы сошли с сопок, прилегающих к дороге. На остальные участках по Сахалину все в порядке. Пока нет информации о том, когда движение будет восстановлено", — сказал собеседник агентства, отметив, что сели сошли из-за тайфуна "Джеби".

Ранее сообщалось, что на Сахалине также прекратили движения все поезда дальнего следования. Причинами послужили неблагоприятные погодные условия и сход селевых потоков.

Тайфун, обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер. Нарушено энергоснабжение нескольких районов острова.