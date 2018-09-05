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Тайфун остановил поезда на Сахалине
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Движение на основной автомагистрали Сахалина приостановлено из-за вызванных тайфуном селей 

ТАСС + ещё 39 1 час назад
Фото: Reuters
Движение на основной автомагистрали Сахалина (Южно-Сахалинск — Оха), связывающей юг и север острова, приостановлено из-за сошедших на дорогу селей. Когда оно возобновится, пока неизвестно, сообщили в среду ТАСС в главном контрольном управлении "Управление Сахалинавтодор".
"От города Макарова (214 км дороги) до села Лермонтовка (256 км дороги) действительно перекрыто движение. Селевые массы сошли с сопок, прилегающих к дороге. На остальные участках по Сахалину все в порядке. Пока нет информации о том, когда движение будет восстановлено", — сказал собеседник агентства, отметив, что сели сошли из-за тайфуна "Джеби".
Ранее сообщалось, что на Сахалине также прекратили движения все поезда дальнего следования. Причинами послужили неблагоприятные погодные условия и сход селевых потоков.
Тайфун, обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер. Нарушено энергоснабжение нескольких районов острова.
ТАСС: последние новости
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