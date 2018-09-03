В Чечне завели дело на высланного из Польши чеченца

В Чечне завели уголовное дело на депортированного из Польши Азамата Байдуева

Следователи Чечни возбудили уголовное дело против местного жителя Азамата Байдуева, депортированного 31 августа из Польши в Россию. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского МВД.

"Сотрудниками МВД по Чеченской Республике, в ходе реализации ранее полученной оперативной информации в населенном пункте Шалажи Урус-Мартановского района был установлен и доставлен Азамат Байдуев, который дал признательные показания о том, что он ранее выезжал в Сирийскую Арабскую Республику и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Находясь на территории Сирии, в одном из боестолкновений [он] получил огнестрельное ранение. Следственным отделом МВД России по Урус-Мартановскому району возбуждено уголовное дело по статье 208 ч. 2 УК РФ", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве опровергли информацию, распространяемую в СМИ, о якобы похищении Азамата Байдуева.

"Он задержан в порядке 91 статьи УПК РФ, проводится предварительное следствие", — добавили в МВД.

По данным СМИ, в 2007 году Азамат Байдуев получил политическое убежище в Польше, а позже переехал в Бельгию. В 2017 году его заподозрили в причастности к подготовке терактов и депортировали в Польшу, откуда он был выслан на родину.