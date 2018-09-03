Назван мотив нападения на прохожих в Амстердаме

В Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом из-за «оскорбления пророка»

Мужчина, напавший с ножом на прохожих на вокзале в центре Амстердама в пятницу, заявил, что его мотивом стало "оскорбление пророка Мухаммеда" и ислама в Нидерландах , заявила нидерландская прокуратура на сайте ведомства.

"Исходя из заявлений, которые сделал обвиняемый, ясно, что мужчина имел террористические мотивы, для чего он и приехал в Нидерланды. Он верит, согласно его заявлениям, что в Нидерландах постоянно происходит оскорбление пророка Мухаммеда… и ислама", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как омтечается, мужчина, среди прочего, упомянул крайне правого голландского политика Герта Вилдерса , который несколько месяцев назад объявил об организации конкурса рисунков пророка Мухаммада.

Нидерландские СМИ отмечают, что если мотив преступника подтвердится, — это станет первой атакой радикального исламиста в стране за 14 лет.

Неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме в пятницу, после чего был нейтрализован полицией. Пострадавшими в нападении оказались двое граждан США, их ранения оценивались как тяжелые.

Нидерландские власти сообщили, что нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии. Он приехал в Амстердам в пятницу утром на поезде, незадолго после чего совершил нападение. Прокуратура считает, что он действовал в одиночку и исходил из "террористических мотивов".

В понедельник амстердамский суд продлил арест напавшего мужчины на 14 дней, при этом срок может быть увеличен до 90 дней по решению суда. Из-за тяжести обвинений действуют повышенные меры безопасности, мужчина может видеться только со своим адвокатом.

Полиция Германии заявила, что напавший не числился в полицейской базе данных как экстремист и ранее не вызывал интереса правоохранительных органов

В июне Вилдерс заявил, что организовывает конкурс рисунков пророка Мухаммеда, победителей которого он объявит в ноябре в офисе партии в Гааге. Инициатива вызвала критику и осуждение ряда деятелей. На прошлой неделе в Нидерландах был задержан мужчина из-за угроз убийством политику, после чего Вилдерс отменил конкурс, объяснив, что не хочет подвергать опасности жизни людей.