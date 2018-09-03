Ещё
В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетелей.
Отмечается, что операция проводилась при помощи специального самоходного робота. Всего было произведено три контролируемых взрыва.
По данным издания, в момент операции здание штаб-квартиры было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников BBC попросили держаться подальше от окон.
Уточняется, что автомобилем, которое привлёк внимание полиции, стал оранжевый минивен.
RT на русском: последние новости
Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке Что известно об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве Возле потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились детали нападения на российского журналиста67
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах81
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление344
Реакция Европы на убийство Захарченко и другие события дня6
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко34
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Криминал
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение