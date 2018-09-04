Захарченко убила Чебурашка

Взрывное устройство, сработавшее в кафе «Сепар», было заложено в вывеску снаружи здания. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник в Донецке , знакомый с ходом расследования.

По информации издания, взрывчатка находилась в фигурке Чебурашки, расположенной рядом с названием кафе над входом в здание. Ранее сообщалось, что взрывное устройство было вмонтировано в люстру внутри кафе.

По данным следствия, у преступников было достаточно времени, чтобы заложить сложное безоболочное взрывное устройство в вывеску, кроме того, за всеми передвижениями Александра Захарченко следили и привели взрывчатку в действие в режиме онлайн. Это в очередной раз подтверждает предположение, что убийство главы ДНР было осуществлено при непосредственном участии человека из его ближайшего окружения.

В городе объявлен режим чрезвычайного положения, к расследованию подключилась специальная следственная бригада ФСБ РФ . Ведутся массовые внезапные проверки на транспортных развязках и выездах из Донецка.

Взрыв в кафе «Сепар» в Донецке произошел вечером 31 августа. В результате взрыва погибли два человека, 11 пострадали. Среди погибших — глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.