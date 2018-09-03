Россиянин получил условный срок за песню во «ВКонтакте»

Тюменский районный суд признал местного жителя по фамилии Кузнецов виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») за то, что он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись — «Gapon (Таможенный Контроль) — Я русский». Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Кузнецов приговорен к одному году и шести месяцам условно с испытательным сроком один год.

«Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам», — пояснили в суде.

Осужденный свою вину признал полностью, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.