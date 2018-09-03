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В театре устроили массовую расправу над животными
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В российском шоу-театре устроили массовую расправу над животными-актерами 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: страница «Шоу-театр Котовасия» во «ВКонтакте»
В Благовещенске (Амурская область) неизвестные убили 12 кошек, живших и выступавших в шоу-театре «Котовасия», передает Asn24.ru.
Дверь вольера, в котором находились животные выломали в ночь на понедельник, 3 сентября. Питомцев, как предполагают в «Котовасии», могла загрызть собака, которую туда кто-то запустил.
Инцидент произошел после конфликта сотрудников учреждения с подростками.
Как пишет издание, в здании театра проходит капитальный ремонт. На это время сотрудники разобрали часть животных по домам. Остальных поселили в уличном вольере на огороженной территории учреждения.
2 сентября педагоги детской студии «Котовасии» на улице вели запись ребят на новый учебных год. В это время на соседней площадке играла компания подростков. Один из них сбил футбольным мечом вазу с цветами на столе преподавателя студии.
«На замечание отреагировала молодая девушка, она вела себя очень вызывающе. Агрессивно спрашивала: "А где им еще играть?"» — рассказала председатель родительского комитета деткой студии шоу-театра Елена Коробкова.
По ее словам, ребятам очень не понравилось, что сотрудники театра перенесли свою работу на улицу.
Заявление о произошедшем в полицию, по данным издание, хозяева убитых кошек пока не подавали.
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