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На российского журналиста напали в прямом эфире
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На военкора Пегова напали в Донецке во время прямого эфира на Первом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: 1tv.ru
Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов был атакован мужчиной в камуфляже в ходе передачи «Время покажет» на Первом канале.
Во время прямого включения из Донецка ведущий Артем Шейнин задал Пегову вопрос об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Корреспондент начал отвечать, и в этот момент на него набросился мужчина, после чего оба на мгновение пропали из кадра. Затем на месте съемки завязалась драка, а Пегов вернулся в эфир.
«Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме», — пояснил он.
По его словам, обстановка в республике «достаточно нервная».
«Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации», — цитирует «Эхо Москвы» Пегова.
Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили на кладбище «Донецкое море». Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев.
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