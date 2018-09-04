В Крыму лев залез в машину к туристам

В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами

Туристы познакомились со львом во время посещения Крымского парка "Тайган". Двухлетний хищник по кличке Филя направился к экскурсионной машине и забрался в кабину.

Затем лев начал перемещаться по рядам транспортного средства, ластиться к туристам и облизывать их. Гости парка с удовольствием снимали все происходящее на смартфоны и гладили хищника. Когда лев разгулялся по салону, туристам пришлось ненадолго высадиться, чтобы Филя покинул машину. Затем, попрощавшись со львом, гости продолжили поездку.

Пользователи Сети отреагировали на инцидент неоднозначно. Многие вспомнили случай, который произошел в июле, когда один из львов укусил туристку за руку. Некоторые также напоминают, что пока еще небольшой хищник вырастет и может сохранить свою привычку залезать в автомобиль, что станет опасным для туристов.