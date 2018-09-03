Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения Ми-8 

Сегодня, 3 сентября, примерно в 300 километрах у юго-востоку от города Усть-Кут Иркутской области были обнаружены обломки вертолета Ми-8 компании «Ангара», вчера исчезнувшегос радаров после вылета. Об этом информируетРБК.
Все три находившихся на борту судна человека погибли, их тела также обнаружены. В поисковой операции участвовали 40 человек, использовались пять воздушных судов, включая один «Ангары» и самолет Ан-26 компании «Ираэро». Упавший вертолет летел из Усть-Кута в поселок Кунерма для работ по геологоразведке.
Внеплановую выездную проверку в компании, которой принадлежал вертолет, проведет Ространснадзор, сообщаетсяна сайте ведомства.
«По предварительным данным, вертолет вылетел в 06:00 (по московскому времени) с аэродрома Усть-Кут и не вышел на связь в установленное время. Организованными поисками вертолет найден 3 сентября 2018 года разрушенным, — информирует надзорный орган. — В связи с этим Ространснадзором по согласованию с прокуратурой организована внеплановая выездная проверка авиакомпании «Ангара» напредмет соблюдения установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании».