Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения Ми-8

Все три находившихся на борту судна человека погибли, их тела также обнаружены. В поисковой операции участвовали 40 человек, использовались пять воздушных судов, включая один «Ангары» и самолет Ан-26 компании «Ираэро». Упавший вертолет летел из Усть-Кута в поселок Кунерма для работ по геологоразведке.

Внеплановую выездную проверку в компании, которой принадлежал вертолет, проведет Ространснадзор , сообщаетсяна сайте ведомства.