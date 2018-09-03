МВД Чечни опровергло задержание 40 жителей Аргуна

МВД Чечни опровергли появившуюся в СМИ информацию о задержании 40 жителей города Аргун . Эти сообщения в пресс-службе МВД республики назвали «преднамеренной ложью и дезинформацией», передает «Интерфакс»

Ранее СМИ сообщили, что в Аргуне по распоряжению экс-начальника местного отдела МВД Аюба Катаева были задержаны около 40 человек. Отмечалось, что от них под пытками требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях.

В пресс-службе МВД Чечни пояснили, что Аюб Катаев уволен на основании его рапорта, по собственному желанию. Сотрудники отдела МВД по Аргуну проводят оперативно-профилактические и другие мероприятия в обычном режиме.