Названы заказчики убийства Захарченко

В Совфеде назвали заказчиков убийства главы ДНР

Российский сенатор отталкивается от призыва депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука к официальному Киеву взять на себя ответственность за теракт. Пушков, которого цитирует «Русская планета», убийство Александра Захарченко было выгодно только Киеву.

По его словам, можно считать это официальным заявлением киевских властей.

Добавим, проститься с «Батей», под таким позывным Захарченко знали в его окружении, пришли больше ста тысяч жителей Донбасса. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Дмитрий Трапезников.