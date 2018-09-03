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Названы заказчики убийства Захарченко
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В Совфеде назвали заказчиков убийства главы ДНР 

Национальная Служба Новостей 12 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеют отношение украинские спецслужбы.
Российский сенатор отталкивается от призыва депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука к официальному Киеву взять на себя ответственность за теракт. Пушков, которого цитирует «Русская планета», убийство Александра Захарченко было выгодно только Киеву.
По его словам, можно считать это официальным заявлением киевских властей.
Добавим, проститься с «Батей», под таким позывным Захарченко знали в его окружении, пришли больше ста тысяч жителей Донбасса. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Дмитрий Трапезников.
Меж тем, argumenti.ru публикуют фото и видео с места взрыва в кафе «Сепра», где погиб Захарченко. Все эти дни место теракта оцеплено, внутри работают следователи.
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