Вора в законе поймали в Киеве

Вора в законе Папуну поймали в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе Отари Девнозашвили, известного в криминальных кругах как Папуна, которому ранее был запрещен въезд в страну. Об этом в понедельник, 3 сентября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости

«Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанный Папуна является представителем криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа. Он оказался на Украине, несмотря на запрет на въезд в эту страну.

Как отмечается, Папуна прибыл на Украину для координации деятельности преступных группировок, он должен был следить за перераспределением денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательств. После задержания вора в законе принудили покинуть Украину.

Ранее 3 сентября сообщалось, что чеченские воры в законе определились с лидером: после освобождения из тюрьмы им должен стать Ахмед Домбаев, известный в криминальных кругах как Ахмед Шалинский.