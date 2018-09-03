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Вора в законе поймали в Киеве
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Вора в законе Папуну поймали в Киеве 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: primecrime.ru
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе Отари Девнозашвили, известного в криминальных кругах как Папуна, которому ранее был запрещен въезд в страну. Об этом в понедельник, 3 сентября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
«Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, задержанный Папуна является представителем криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа. Он оказался на Украине, несмотря на запрет на въезд в эту страну.
Как отмечается, Папуна прибыл на Украину для координации деятельности преступных группировок, он должен был следить за перераспределением денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательств. После задержания вора в законе принудили покинуть Украину.
Ранее 3 сентября сообщалось, что чеченские воры в законе определились с лидером: после освобождения из тюрьмы им должен стать Ахмед Домбаев, известный в криминальных кругах как Ахмед Шалинский.
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