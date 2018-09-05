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Рецидивист заскучал и взял в заложники школьника
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СК: в Удмуртии рецидивист от скуки взял в заложники школьника 

Газета.Ru + ещё 5 8 минут назад
Фото: РИА Новости
В Удмуртии мужчина, который провел 32 года в заключении, взял в заложники школьника в возрасте восьми лет и удерживал его в своей квартире на протяжении нескольких часов, после чего объяснил свои действия скукой, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета.
По данным следствия, мужчина встретил школьника на улице и попросил его помочь донести сумки до квартиры, после чего привел его к себе домой и запер в квартире, где угрожал ножом, не позволяя уйти. Ребенок успел позвонить и сообщить о происходящем матери, которая обратилась в полицию.
"На допросе мужчина пояснил, что он привел ребенка к себе домой, так как ему стало скучно, и он хотел побыть с мальчиком", — сообщили в ведомстве.
В СК также отметили, что в отношении мальчика не совершались какие-либо противоправные действия со стороны мужчины, за исключением незаконного лишения свободы.
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