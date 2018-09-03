Дети тонут в канализации: кто виноват в новой гибели

В Ульяновской области двухлетний ребенок погиб в канализации

Ульяновской области после падения в канализационную яму погиб двухлетний мальчик. Как сообщают местные следователи, накануне ребенок остался без присмотра, так как его мать была занята другими детьми. СК возбудил дело по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Выяснилось, что яма не была оборудована крышкой или запорным устройством. Прокуратура запустила проверку ведомств, ответственных за систему ЖКХ в поселке.

поселке Николаевка Ульяновской области после падения в канализацию погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура. Трагедия произошла вечером 2 сентября. Мальчик остался без присмотра, так как в то время его мать следила за другим ребенком. Обнаружив, что двухлетнего сына долгое время нет дома, женщина отправилась на его поиски. Спустя некоторое время она обнаружила его в канализационной яме, расположенной недалеко от дома.

Вытащить ребенка из ямы ей удалось, однако тот уже был мертв.

Местные правоохранители сообщают, что двухлетний мальчик воспитывался в многодетной семье вместе с еще шестью детьми. По данным СК РФ по Ульяновской области, семья является благополучной, отец ребенка работает дальнобойщиком.

Как выяснилось позже, сливная яма, в которой погиб ребенок, не была оборудована крышкой или запорным устройством. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Руководство прокуратуры Ульяновской области взяло на личный контроль расследование инцидента. Местные прокуроры проверят деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также ведомств, ответственных за систему ЖКХ в поселке. Правоохранители будут выяснять обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.

Открытым был и люк ливневой канализации, в который 3 августа провалился шестилетний мальчик из Татарстана. Инцидент произошел в курортном поселке Лазаревское, расположенном недалеко от Сочи, и вызвал широкий общественный резонанс.

Во время сильного ливня ребенок бежал по улице и внезапно провалился в открытый люк ливневой канализации. Его бабушка прыгнула за ним, однако спасти его так и не удалось. Мальчик получил смертельную травму головы. Тело по канализации отнесло в море, где его и нашли спасатели. Женщина два дня провела в реанимации, пока в Лазаревское не приехал отец ребенка — вместе с бабушкой он увез тело мальчика в родной Нижнекамск.

Власти Сочи назвали произошедшее «трагедией по стечению неблагоприятных обстоятельств». В администрации города также заявили, что решетки на ливневой канаве, в которую провалился ребенок, не было, так как она не предусмотрена проектом. Ее установка нецелесообразна, поскольку во время тропических ливней решетка может быть смыта потоками воды и нести угрозу для местных жителей, отмечали власти.

Градостроительный совет Сочи пообещал пересмотреть нормативные требования к ливневым каналам.

Менее трагично закончился инцидент, произошедший 2 марта в Воронеже. В этот день по улице Колодезной мужчина прогуливался вместе с дочкой и 4-х летним сыном. Внезапно мальчик пропал из поля зрения местного жителя. Отец подбежал к месту, где он только видел своего сына и понял, что тот упал в открытый канализационный колодец. Оказалось, что сооружение было засыпано снегом, поэтому ребенок, ничего не подозревая, сделал шаг в снежный сугроб и с головой угодил в четырехметровый колодец.

Мужчина вызвал сотрудников МЧС и скорую помощь. Пока те ехали на место происшествия, вместе с соседом отец вытащил плачущего сына из колодца. Ребенка госпитализировали, итог — перелом плечевой кости. Мальчику пришлось три недели пролежать в больнице со спицами в плече. Мать ребенка спустя неделю после инцидента сообщила, что канализационный люк все еще открыт — коммунальщики лишь огородили его досками.

Чуть не потеряла ребенка и жительница поселка Шушары, расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 14 января 2018 года она шла в парикмахерскую вместе с детьми. Не заметив занесенный снегом открытый люк, ее сын ступил на него и провалился.

«Я шла рядом и смотрела за ними, и буквально на секунду отвела глаза из серии «под ноги посмотреть», и вдруг крик старшей дочери: Коля провалился, — рассказала мать пострадавшего ребенка Ольга журналистам. — Я подбегаю, ищу его там, он в люке, полностью ушел под воду. Я сначала хотела сама туда прыгнуть, но смогла зацепить за руку и слегка приподнять из воды. Из-за варежки не могла выдернуть его — выскальзывал, стала звать на помощь. Хорошо, ребята подбежали и помогли».

По словам местной жительницы Анастасии Дель, прокомментировавшей инцидент в сообществе поселка «Вконтакте», родственники ребенка лежали на снегу, пытаясь удержать мальчика.

«Мой муж выскочил из машины, сначала даже не поняв, что происходит, услышав крики. Мама держала малыша, который висел над пропастью наполовину в дерьме. Муж схватил его и вытащил, ребенок в шоке, с него текла вода и прочее», — поделилась Дель.

После инцидента местная прокуратура стала искать владельца канализационного люка, а также ответственного за его эксплуатацию. По результатам проверки должен решиться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, отмечали в ведомстве.