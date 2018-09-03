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Чеченские воры в законе нашли себе «короля»
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Чеченские воры в законе нашли себе «короля» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Прайм Крайм
Чеченские воры в законе определились с лидером: после освобождения из тюрьмы им должен стать Ахмед Домбаев, известный в криминальных кругах как Ахмед Шалинский. Об этом сообщает «Росбалт».
«Планировалось, что пределы исправительной колонии он [Домбаев] покинет еще летом, но пока его выход на свободу задерживается. Сейчас он находится в колонии в Челябинской области, где чувствует себя весьма уверенно и постоянно общается с внешним миром (…) [Домбаев] должен стать новым предводителем чеченской мафии», — говорится в сообщении.
По данным издания, Домбаева отличают любовь к спорту, религиозность и отсутствие проблем с наркотиками; в различных колониях он находился с молодости. Ранее вор в законе был судим за разбой и грабеж, а последний раз оказался за решеткой по делу о махинациях с четырьмя фурами китайской обуви.
29 августа сообщалось, что внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, был обстрелян из гранатомета в городе Гудаута (Абхазия).
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