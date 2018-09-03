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Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс
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Женщин в Малайзии побили палками за лесбийский секс 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Двух женщин побили палками за попытку заняться сексом в малайзийском штате Тренгану на севере страны. Это первое наказание на подобный поступок, пишет The Guardian.
22-летнюю и 32-летнюю женщин поймали за попыткой заняться сексом в машине еще в апреле. Шариатский суд в августе приговорил их к шести ударам палкой, а также штрафу в 3300 малайзийских ринггитов (примерно 800 долларов) после того, как они признали себя виновными в сексуальной связи. Наказание привели в исполнение 3 сентября в суде в присутствии 100 человек.
Согласно законодательству Малайзии, штаты могут принимать законы, основанные на шариатском праве.
Как отмечают правозащитники, это первый случай наказания женщин за попытку заняться сексом: ранее их побивали палками за другие проступки, в том числе адюльтер. Они считают, что произошедшее создает опасный прецедент. «Наказание шокирует, — заявила местная активистка Тилага Сулатире. — Этот случай показывает регресс в области прав человека. И не только для ЛГБТ-сообщества, но и для остальных, поскольку телесные наказания касаются всех».
В международной правозащитной организации Human Rights Watch также осудили вердикт суда. Его назвали последним на настоящее время ударом по представителям ЛГБТ в Малайзии, которые надеялись на улучшение ситуации и усиление защиты при новом правительстве, которое пришло к власти в мае. Наказание лишь подогревает волну гомофобии и трансфобии в стране, отметили в организации.
Ранее в индонезийской провинции Ачех женщин, обвиненных в проституции, прилюдно побили палками. Это сделали, несмотря на запрет проводить подобные мероприятия за пределами тюрем.
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