Авиакомпанию «Ангара» проверят после крушения вертолета в Иркутской области 

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ространснадзор организовал внеплановую выездную проверку авиакомпании «Ангара» в связи с крушением принадлежавшего ей вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщает ведомство.
Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.
"Ространснадзором организована внеплановая выездная проверка авиакомпании «Ангара» в связи с авиационным происшествием с вертолетом МИ-8МТВ-1 в Иркутской области. Предмет проверки — соблюдение установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба авиакомпании «Ангара», которой принадлежал вертолет, сообщала, что летательный аппарат проходил техническое обслуживание в июле 2018 года, в ходе техосмотра непосредственно перед вылетом сбоев не было обнаружено.