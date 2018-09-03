Ещё
Авиакомпанию «Ангара» проверят после крушения вертолета в Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпанию «Ангара» проверят после крушения вертолета в Иркутской области 

РИА Новости + ещё 5 44 минуты назад
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ространснадзор организовал внеплановую выездную проверку авиакомпании «Ангара» в связи с крушением принадлежавшего ей вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщает ведомство.
Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.
"Ространснадзором организована внеплановая выездная проверка авиакомпании «Ангара» в связи с авиационным происшествием с вертолетом МИ-8МТВ-1 в Иркутской области. Предмет проверки — соблюдение установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба авиакомпании «Ангара», которой принадлежал вертолет, сообщала, что летательный аппарат проходил техническое обслуживание в июле 2018 года, в ходе техосмотра непосредственно перед вылетом сбоев не было обнаружено.
Последние новости
В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину National Interest назвал Су-35 "ночным кошмаром" ВВС США "Морской терроризм": кто прав в Азовском море и при чем тут США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам не дают покоя двойники Путина162
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы176
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко242
Из поминок по Кобзону устроили праздник358
Ротару истекла кровью во время операции
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
12:22
Максаковой приписывают роман с миллионером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение